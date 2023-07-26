Прокуратура требует от властей исправить велодорожки на 36 улицах Калининграда

Прокуратура требует от властей исправить велодорожки на 36 улицах Калининграда
Фото: прокуратура Калининградской области
Все новости по теме: Строительство велодорожек

Прокуратура требует устранить нарушения при организации движения велосипедистов в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По результатам проверки установлено, что на 36 улицах Калининграда нанесена разметка с целью выделения отдельной полосы для движения велосипедистов. В ведомстве уточняют, что, в нарушение требований закона, не утвержден проект организации дорожного движения, предусматривающий размещение велодорожек.

«Таким образом, соответствующая разметка на указанных улицах города нанесена произвольно, без соблюдения установленных требований», — подчеркивают в облпрокуратуре.

Прокурор города внес представление главе администрации городского округа.

Ранее в мэрии предупреждали, что до конца 2023 года в Калининграде планируют выделить разметкой велодорожки на 56 улицах. Однако горожане оказались недовольны обустройством некоторых новых велодорожек в Калининграде. В частности, из-за многочисленных препятствий в виде дорожных знаков, тротуарных ограждений и бетонных полусфер. В мэрии пояснили, что все препятствия будут своевременно удалены. 

«Сложно и страшно»: как Елена Дятлова испытала на себе велоинфраструктуру Калининграда

В связи с претензиями калининградцев у прокуратуры появились вопросы к МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» по поводу обустройства новых велосипедных дорожек в областном центре.

В свою очередь глава администрации Калининграда Елена Дятлова призвала горожан смириться с появлением велосипедной разметки на улицах.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter