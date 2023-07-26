Прокуратура требует от властей исправить велодорожки на 36 улицах Калининграда

Прокуратура требует устранить нарушения при организации движения велосипедистов в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По результатам проверки установлено, что на 36 улицах Калининграда нанесена разметка с целью выделения отдельной полосы для движения велосипедистов. В ведомстве уточняют, что, в нарушение требований закона, не утвержден проект организации дорожного движения, предусматривающий размещение велодорожек.

«Таким образом, соответствующая разметка на указанных улицах города нанесена произвольно, без соблюдения установленных требований», — подчеркивают в облпрокуратуре.

Прокурор города внес представление главе администрации городского округа.

Ранее в мэрии предупреждали, что до конца 2023 года в Калининграде планируют выделить разметкой велодорожки на 56 улицах. Однако горожане оказались недовольны обустройством некоторых новых велодорожек в Калининграде. В частности, из-за многочисленных препятствий в виде дорожных знаков, тротуарных ограждений и бетонных полусфер. В мэрии пояснили, что все препятствия будут своевременно удалены.

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В связи с претензиями калининградцев у прокуратуры появились вопросы к МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» по поводу обустройства новых велосипедных дорожек в областном центре.