Назначена дата апелляции по приговору Барышникову, осужденному за фейки об армии РФ

В Калининграде назначена дата рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Игорю Барышникову, осужденному на 7,5 лет за фейки о российской армии. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.



В ведомстве уточнили, что судебное заседание назначено на 22 сентября в 15:00.

По словам адвокатов, Игорь Барышников помещен в медсанчасть при СИЗО, также в УФСИН ему обещают устроить медкомиссию. Ранее стало известно, что в Советске умерла 96-летняя мать Игоря Барышникова. Советский городской суд отказал осужденному в возможности посетить ее похороны.

22 июня Советский городской суд признал Игоря Барышникова виновным в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ) и назначил ему наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Судебное заседание по этому делу несколько раз откладывали из-за болезни Барышникова. По словам адвокатов, лечащий врач подтвердил, что у активиста есть онкологическое заболевание и ему необходима срочная операция.

«Это настоящая расправа!»: тяжелобольного жителя региона осудили на 7,5 лет за фейки об армии РФ



На иждивении активиста находилась 96-летняя больная мать. Помимо приговора суд вынес отдельное постановление (копия имеется в распоряжении «Нового Калининграда»), согласно которому лежачая пенсионерка «подлежит передаче органам опеки и попечительства» для решения вопроса о ее устройстве, поскольку иных родственников у нее нет. После взятия Барышникова под стражу в зале суда, за его матерью осталась ухаживать его супруга, но ей необходимо было официально оформить опеку — процесс мог занять до полугода.