Еще семь памятников архитектуры готовят для приспособления к современному использованию

В Калининградской области в программу по вовлечению в хозяйственный оборот намерены включить еще семь объектов культурного наследия. О том, что еще шесть инвесторов (один из них берет сразу два объекта) готовят необходимые документы, в четверг, 14 сентября сообщил в ходе семинара по актуальным проблемам в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия начальник отдела кредитования промышленности «Центра поддержки предпринимательства Калининградской области» Кирилл Солодухин.



В числе семи ОКН бастион Грольман, усадьба Парненен в поселке Красный Яр, замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске, кирха Святой Барбары в Храброво, нежилое здание в поселке Бережковское, а также исторические отель и водонапорная башня на улице Спортивной в Черняховске.

Солодухин отметил, что все эти инвесторы еще не были участниками программы поддержки.

«На данный момент кто-то определяется с концепцией, но в ближайшее время некоторые из этих проектов подадут свои заявки в Фонд, — уточнил он для „Нового Калининграда“. — По-моему, по усадьбе Парненен у нас уже документы поданы — там серьезный проект от местного инвестора. Также в хорошей степени готовности у нас документы по бастиону Грольман и по замку Прейсиш-Эйлау. Могу сказать, что процент калининградских инвесторов, участвующих в нашей программе, очень большой, где-то 50%, но если брать по сумме, то это где-то 50 на 50».

Напомним, что ранее по программе вовлечения в хозяйственный оборот было одобрено 16 заявок на 3 322 млн рублей. Из озвученных семи исторических объектов самую большую сумму рассчитывает получить инвестор бастиона Грольман (500 млн рублей), 301 млн рублей намерен получить инвестор усадьбы Парненен, 200 млн уйдут на замок Прейсиш-Эйлау, 145 млн — на отель в Черняховске, по 50 млн — на кирху в Храброво и водонапорную башню в Черняховске и 25 млн — на здание в Бережковском.