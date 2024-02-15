Торопливая мера: власти не готовы рассказать, как будут поддерживать многодетных

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира «ВКонтакте» 23 января (накануне визита в регион президента Владимира Путина) рассказал о намерении убрать критерии нуждаемости при поддержке многодетных. Прошло три недели — однако даже в середине февраля региональные власти оказались не готовы сообщить, какие именно льготы они предоставят этим семьям и когда.



«Мы работу уже ведём, нормативно-правовая база будет скорректирована. В частности, для оформления региональных мер социальной поддержки многодетных семей будут отменены критерии нуждаемости, чтобы не было необходимости предоставлять справки и подтверждать доход. Единственное исключение — земельные участки. Это не наши полномочия, а муниципальные. Поэтому рассматривается возможность возобновления выплаты взамен земельного участка», — сказал Алиханов на встрече с членами общественной организации помощи многодетным семьям «Ладошка в руке» в Советске уже после визита Путина, 26 января.

Заявления были сделаны на фоне публикации указа президента РФ о поддержке многодетных семей, который был подписан 23 января 2024 года. Кроме того, 2024 год объявлен в России Годом семьи, в связи с чем по всей стране, а также в Калининградской области проводятся многочисленные мероприятия, которые, как сообщает пресс-служба правительства области, «направлены на укрепление и пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства». Например, с февраля на светодиодных билбордах Калининграда размещается информация о количестве детей, родившихся в семьях жителей региона с начала 2024 года.





«Новый Калининград» в январе рассказывал о том, на какие меры поддержки могут рассчитывать многодетные в Калининградской области. В основном льготы полагаются тем, чей среднедушевой доход не превышает одной-двух величин прожиточного минимума. Одна из основных мер — ежемесячная выплата в размере 2089 рублей на семью.

Лужайка для заек: сравниваем льготы многодетным в Калининграде и Москве

В Калининградской области величина прожиточного минимума с 1 января 2024 года установлена в размере 17 350 руб. для трудоспособного человека и 15 439 руб. на ребенка. То есть рассчитывать на льготы может семья из пяти человек (двое взрослых и трое детей), в которой общий доход не превышает 81 017 рублей.



Вопрос о том, когда именно будут отменены критерии нуждаемости, подняла накануне одна из читательниц губернаторского паблика «ВКонтакте». Она сообщила, что в их семье воспитывается пятеро детей, но семья малоимущей не является, поэтому пособие от властей не получает. При этом читательница обратила внимание, что её дети занимаются в кружках и секциях, и всё это «не бесплатно». В то время как в поселке, в котором она живет, некоторые семьи являются малоимущими и, по словам женщины, «распивая систематически спиртные напитки [...], получают единое детское пособие».

На 14 февраля в Законодательном собрании было анонсировано заседание комитета социальной политики — как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» источник в Заксобрании, ожидалось, что именно на нём будет рассмотрен пакет поправок в областные законы, которые коснутся улучшения жизни многодетных. Однако комитет в итоге не собрался. «Не набрали документов для рассмотрения. В правительстве пока ещё их готовят, — уточнил собеседник „Нового Калининграда“. — Вряд ли они успеют сделать все к февральскому пленарному заседанию Заксобрания. Вероятнее всего, рассмотрение законопроектов будет перенесено на март».

При этом в правительстве также оказались не готовы сообщить журналистам, в какую сумму обойдется бюджету решение распространить льготы на все многодетные семьи региона и за счет каких статей будут пересмотрены расходы бюджета.

Пресс-служба правительства области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщила, что в связи с январским указом президента, который закрепляет статус многодетных семей и определяет социальные гарантии для них, в Калининградской области до 1 июля 2024 года будет создан единый реестр многодетных. До принятия указа статус такой семьи определялся в соответствии с региональным законодательством.

«В Калининградской области многодетной считалась семья, имеющая троих или более несовершеннолетних детей. Таких семей в регионе проживает порядка 12 тысяч, из них свыше 3 тысяч являются получателями ежемесячной денежной выплаты многодетной семье в размере 2089 рублей (выплату получают те, кто официально признан малоимущими — прим. „Нового Калининграда“). В соответствии с федеральным законодательством в реестр многодетных войдут порядка 17 тысяч семей (как сообщала министр соцполитики Анжелика Майстер, в реестр планируется включить семьи, в которых дети до 23 лет очно проходят учебу — прим. „Нового Калининграда“). Все они будут иметь право на социальные гарантии и поддержку со стороны государства», — сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на министерство социальной политики.

Также в правительстве рассказали, что в соответствии с указом и поручением губернатора «региональное правительство проводит мероприятия по актуализации региональной системы поддержки многодетных семей с целью совершенствования предоставления мер соцподдержки, повышения их эффективности и усиления социальной поддержки многодетных, в том числе отмены критериев нуждаемости». При этом власти обещают, что в полном объеме будут сохранены меры социальной поддержки этой категории граждан, предоставляемые в настоящее время.

«По итогам принятия соответствующих нормативных правовых актов жители Калининградской области будут проинформированы через официальные сайты правительства и министерства социальной политики, средства массовой информации и социальные сети», — сообщили в правительстве.





Стоит также отметить, что земельные участки многодетным хоть и выделяют муниципалитеты (о чем говорил губернатор Антон Алиханов на встрече в Советске), но регламентируют этот порядок областные власти. До 2019 года рассчитывать на бесплатную землю (или, как минимум, на постановку в очередь на участок) могла любая семья, получившая статус многодетной. Однако в ноябре 2018 года правительство области предложило внести в закон о выделении земли многодетным критерий нуждаемости, а областные депутаты поддержали это предложение без вопросов. В случае если региональные власти примут решение о принципиальной поддержке всех многодетных, то логически они должны «откатить» назад и областные поправки. Для этого также требуется «провести» законопроект через Заксобрание.

Таким образом, на сегодня пока нет ясности о том, как именно и в каких объемах власти собираются поддерживать многодетных. Высока вероятность, что поправки в областные законы будут внесены только в следующем месяце. Хотя, если идет речь о поддержке многодетных, депутаты могут выйти и на внеочередное заседание парламента. Главное, чтобы было что обсуждать.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Денис Туголуков, Виталий Невар / Новый Калининград, пресс-служба правительства Калининградской области