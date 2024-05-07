В электронной очереди в Чернышевском перестали фиксировать отставание

В электронной очереди перед пунктом пропуска «Чернышевское» на российско-литовской границе больше не наблюдается отставания. Это следует из информации, которую размещает Росгранстрой в Telegram-канале для отслеживания ситуации на погранпереходе.



Отставания от зарезервированного времени, согласно данным ведомства, нет со второй половины понедельника, 6 мая. При этом по состоянию на 5:00 того же дня оно составляло 33 часа. Во вторник, 7 мая, скопления фур перед пунктом пропуска нет, в накопителе находится восемь машин.

Несмотря на отсутствие очередей, в Росгранстрое по-прежнему заявляют, что со стороны Литвы «ограничен пропуск» транспортных средств. По данным ведомства, за час границу в разное время проходят от нуля до восьми авто. В пресс-службе областной таможни сообщили, что за минувшие сутки на въезд в Калининградскую область было оформлено 93 грузовика, на выезд в Литву — 94.

В апреле отставание от зарезервированного времени в электронной очереди в Чернышевском в отдельные дни превышало 400 часов (16,7 суток). Областные власти высказывали мнение, что литовская сторона «саботирует ситуацию» на границе. При этом калининградские перевозчики длительное время сообщают также о недочетах в системе электронной очереди.