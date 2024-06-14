Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок перешёл в «Зенит»

Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок стал игроком петербургского «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба в своём телеграм-канале в пятницу, 14 июня.

Латышонок переходит в стан чемпионов России-2024 на постоянной основе. Сумма выкупа калининградского игрока не указывается. Вратарь стал игроком «Балтики» в 2019 году и за 5 лет провёл за бело-синих 121 матч, 51 из которых отстоял «на ноль».

«Сегодня мы искренне благодарим Женю за эти невероятные 5 лет. Мы желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры. Двигайся только вперед!» — пожелал удачи уже бывшему игроку футбольный клуб.

На прошлой неделе «Балтику» покинули Иван Коновалов, Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина. Во вторник срок аренды закончился у боливийского защитника калининградцев Роберто Фернандеса.

По итогам кампании 2023/2024 калининградцы заняли предпоследнее, 15 место в российской Премьер-лиге и вылетели в Первую лигу, откуда поднялись в высший дивизион в мае 2023 года. 2 июня балтийцы проиграли петербургскому «Зениту» в финале Кубка России по футболу в московских «Лужниках» со счётом 1:2. После матча главный тренер команды Сергей Игнашевич заявил о своём уходе из клуба. Куратор спортивного направления «Ростеха» отметил, что госкорпорация продолжит поддерживать калининградский клуб. Нового тренера команды обещали назначить за ближайшие полторы недели.