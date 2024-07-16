У замка Тапиау в Гвардейске решили установить зону охраны памятника

Вокруг замка Тапиау в Гвардейске решили установить зону охраны объекта культурного наследия. Соответствующий проект приказа разместили на сайте правительства Калининградской области. Его подготовила Служба охраны ОКН региона.

Согласно документу, возле замка запрещается возведение объектов капитального строительства, а также их реконструкции, связанные с их увеличением. Помимо этого, также накладывается ограничение на размещение там объектов I и II категорий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, взрывопожароопасных предприятий, объекты складского назначения, установку рекламных конструкций, телевизионных антенн и вышек сотовой связи и др.

Как сообщал в 2022 году Игорь Билоус, на территории Тапиау планируется открыть музейный комплекс с постоянной экспозицией, посвященной истории замка, ресторанный комплекс, видовую башню с кофейней, охотничий домик с гриль-зоной, этнографический центр, центр обучения традиционным ремеслам, а также гостиницу с рестораном, конференц-залом и спа-центром. Инвестор собирается сохранить только три здания, которые имеют отношение к орденской истории замка, и достроить несколько утраченных в начале прошлого века корпусов. «Мы его видоизменить хотим не сильно, а точнее хотим привести его к тому виду, в котором он был до пожара в Первую мировую войну», — пояснял Билоус. В июне сообщалось, что замок Тапиау рассматривают как место проведения фестиваля «Кантата» в следующем году.