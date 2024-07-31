Вокруг замка Тапиау в Гвардейске установили охранную зону

Возле замка Тапиау в Гвардейске установили зону охраны объекта культурного наследия. Приказ подписан главой Службы охраны ОКН Калининградской области Евгением Масловым и опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, вокруг замка Тапиау запрещается возведение объектов капитального строительства, а также реконструкции, связанные с их увеличением. Помимо этого, также накладывается ограничение на размещение там объектов I и II категорий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, взрывопожароопасных предприятий, объектов складского назначения, установку рекламных конструкций, телевизионных антенн и вышек сотовой связи. Под запрет попадает также размещение временных построек, если они не относятся к работам по сохранению объектов культурного наследия, прокладка линий электропередач, самовольная вырубка и посадка деревьев, загрязнение почвы, грунтовых и подземных вод, стоков и др.

Замок Тапиау — один из самых крупных объектов культурного наследия в регионе, которым заинтересовались инвесторы. Около двух лет его восстановлением занимаются предприниматели Алексей Павликов (гендиректор компаний «Калининградский завод строительных материалов» и «Балтэнергосервис») и Игорь Билоус (руководитель подмосковной компании «Элмонт»). Параллельно они восстанавливают крайсхаус, трехэтажный жилой доми один из фахверковых складов в Железнодорожном, исторический складв Бережковском, а также здание окружной больницы и кирпичную водонапорную башню в Черняховске.

Как сообщал в 2022 году Игорь Билоус, на территории Тапиау планируется открыть музейный комплекс с постоянной экспозицией, посвященной истории замка, ресторанный комплекс, видовую башню с кофейней, охотничий домик с гриль-зоной, этнографический центр, центр обучения традиционным ремеслам, а также гостиницу с рестораном, конференц-залом и спа-центром. Инвестор собирается сохранить только три здания, которые имеют отношение к орденской истории замка, и достроить несколько утраченных в начале прошлого века корпусов. «Мы его видоизменить хотим не сильно, а точнее хотим привести его к тому виду, в котором он был до пожара в Первую мировую войну», — пояснял Билоус. В июне сообщалось, что замок Тапиау рассматривают как место проведения фестиваля «Кантата» в следующем году. Проект установления зоны охраны объекта культурного наследия появился в июле 2024 года.