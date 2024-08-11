В замке Тапиау начали реставрировать средневековые рельефные изображения (фото)

Фото: сообщество «Башни Востока» в соцсети «ВКонтакте»

В замке Тапиау приступают к реставрации средневековых рельефных изображений на потолке основного жилого этажа. Об этом сообщили в сообществе «Башни Востока» в соцсети «ВКонтакте».



«Начинается реставрация самого ценного, что есть в историческом корпусе замка Тапиау — средневековых рельефных изображений на потолке основного жилого этажа», — говорится в сообщении.

В июле стало известно о том, что вокруг замка Тапиау в Гвардейске решили установить зону охраны объекта культурного наследия. Соответствующий проект приказа подготовила региональная служба охраны памятников.

Замок Тапиау — один из самых крупных объектов культурного наследия в регионе, которым заинтересовались инвесторы. Около двух лет его восстановлением занимаются предприниматели Алексей Павликов (гендиректор компаний «Калининградский завод строительных материалов» и «Балтэнергосервис») и Игорь Билоус (руководитель подмосковной компании «Элмонт»). Параллельно они восстанавливают крайсхаус, трехэтажный жилой дом и один из фахверковых складов в Железнодорожном, исторический склад в Бережковском, а также здание окружной больницы и кирпичную водонапорную башню в Черняховске.

Как сообщал в 2022 году Игорь Билоус, на территории Тапиау планируется открыть музейный комплекс с постоянной экспозицией, посвященной истории замка, ресторанный комплекс, видовую башню с кофейней, охотничий домик с гриль-зоной, этнографический центр, центр обучения традиционным ремеслам, а также гостиницу с рестораном, конференц-залом и спа-центром. Инвестор собирается сохранить только три здания, которые имеют отношение к орденской истории замка, и достроить несколько утраченных в начале прошлого века корпусов. «Мы его видоизменить хотим не сильно, а точнее хотим привести его к тому виду, в котором он был до пожара в Первую мировую войну», — пояснял Билоус. В июне сообщалось, что замок Тапиау рассматривают как место проведения фестиваля «Кантата» в следующем году.