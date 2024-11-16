Завершить расчистку Литовского ручья в Калининграде планируют до конца года (фото)

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде завершаются работы по расчистке Литовского ручья. Об этом сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

«На водном объекте изъято 16 тыс. м³ донных отложений, мусора и водно-болотной растительности. В настоящее время выполнено более 90% работ. Полностью их завершить планируется до конца этого года», — говорится в сообщении.

Расчищенные участки ручья от улицы Невского до Московского проспекта наполнены водой. После проведения работ ширина водотока вернулась в первоначальные границы. Глубина на некоторых участках доходит до 5 метров. После завершения мероприятия экологические условия проживания улучшатся для более 17 тыс. жителей Калининграда, отметили в министерстве.

Расчистка Литовского ручья началась в декабре 2023 года. В сентябре 2024 объём выполненных работ составил 70%. Планируется привести в порядок участок русла протяженностью 2,7 км и изъять 17 903,85 м³ донных отложений. Весной 2024 года работы приостановили, сославшись на нерест рыбы. В середине сентября горвласти пригласили калининградцев обсудить проект благоустройства Литовского ручья.