Транспортный налог на машины до 100 л.с. хотят увеличить почти в два раза

В региональное Заксобрание внесён проект закона о повышении транспортного налога в Калининградской области. Документ подписан губернатором региона Алексеем Беспрозванных.

Законопроектом предлагается увеличить транспортный налог для легковых автомобилей мощностью двигателя до 100 лошадиных сил с 3,5 до 6 рублей за силу. Годовой платеж при этом увеличится до 250 рублей.

Предлагается увеличить ставки для легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 200 л.с. на 5 рублей за силу — годовой платёж увеличится максимально на 750 рублей для транспортных средств от 100 до 150 л.с. и на 1000 рублей для ТС от 150 до 200 л.с.

Для автомобилей с мощностью двигателя от 200 до 250 лошадиных сил ставку транспортного налога предлагается увеличить на 4 рубля, годовой платеж при этом вырастет максимально на 1 000 рублей.

Для легковых автомобилей мощностью двигателя свыше 250 лошадиных ставку налога планируют повысить на 3 рубля за лошадиную силу. Сумма годового платежа будет зависеть от мощности транспортного средства с увеличением от 750 рублей.

Ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей законопроектом предлагается до конца текущего года компенсировать уплаченный налог за 2022-2025 годы.

«Принятие Законопроекта позволит увеличить доходы областного бюджета в 2026 году на 5 млн рублей, в 2027 году — на 211 млн рублей», — говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что закон вступит в силу с января 2026 года.

Предыдущее повышение ставок налога состоялось в ноябре 2024 года. Перед этим транспортный налог в регионе повышался при экс-губернаторе Георгии Боосе — в 2009 году он инициировал максимальное повышение ставок. На фоне бушевавшего тогда в стране экономического кризиса это решение вызвало большой резонанс в обществе и обернулось массовыми протестами в декабре 2009 года и январе 2010 года. Тогда же, в 2010 году, Георгий Боос ушёл в отставку. Сменивший его на посту главы региона Николай Цуканов вернул налоговые ставки, которые действовали в области ранее.