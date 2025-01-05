«Элемент рекультивации»: власти запланировали на лето дегазацию Барсуковки

«Элемент рекультивации»: власти запланировали на лето дегазацию Барсуковки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Власти планируют летом провести дегазацию полигона в Барсуковке под Советском. Об этом заявило министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области в комментариях на странице губернатора региона Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Ведомство напомнило, что на полигон доставили очистные сооружения. Их проектная мощность должна составить 200 кубометров воды в сутки. По словам министерства, это позволит очистить как накопившиеся, так и вновь образующиеся стоки, что будет способствовать ликвидации запахов.

«Также приступили к изысканиям, чтобы разработать проектно-сметную документацию по дегазации как элемента рекультивации, это также позволит провести работы, предотвращающие распространение запахов от полигона. Работы запланированы на июль-сентябрь 2025 года», — написало минприроды региона.

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Изображение: скриншот комментариев на странице губернатора Калининградской области

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте этого года сотрудники ЕСОО убрали на полигоне жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом.

23 сентября минприроды заявило, что очистные сооружения должны были появиться на полигоне в Барсуковке в течение недели. В начале октября стало известно, что сроки доставки установки на свалку под Советском сдвинулись. Власти сослались на «географическое положение региона и логистические сложности по доставке грузов». Позднее выяснилось, что на их лизинг готовы потратить более 240 млн рублей.

В конце ноября директор калининградской «Единой системы обращения с отходами» Ярослав Поляков сообщил, что в Калининградскую область пришёл первый комплекс очистных сооружений для полигона в Барсуковке. В середине декабря на свалку доставили последнюю партию оборудования. Планируется, что до 15 января завершится их шеф-монтаж и будет проведена пусконаладочная работа. Промышленная эксплуатация очистных сооружений, как ожидается, также начнётся 15 января.

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