Суд заключил под стражу черняховца, обвиняемого в убийстве 7-летнего пасынка (фото)

Ленинградский районный суд Калининграда по ходатайству следователя заключил под стражу 42-летнего жителя Черняховска, обвиняемого в убийстве семилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Как предполагает следствие, вечером 1 февраля, в период с 17 до 21 часа, фигурант в квартире дома в Черняховске, разозлившись на пасынка, нанес ребенку множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм мальчик умер. Допрошенный в качестве подозреваемого отчим ребенка дал признательные показания. 4 февраля ему предъявлено обвинение. В ходе допроса в качестве обвиняемого вину признал частично.

В обоснование ходатайства о заключении обвиняемого под стражу следователь указал, что тот обвиняется в совершении особого тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Испугавшись ответственности, мужчина может оказать давление на свидетелей-очевидцев преступления, которые проживают с ним в одной квартире, уничтожить доказательства, иным способом препятствовать расследованию, совершить новые преступления, скрыться.

Обвиняемый и его защитник в судебном заседании не возражали против удовлетворения ходатайства. Суд, изучив поступившие материалы, посчитал доводы следствия обоснованными. Постановлением Ленинградского районного суда в отношении 42-летнего уроженца Озерска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 апреля. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в понедельник вечером стало известно, что в Черняховске накануне пропал 7-летний мальчик, мать заявила в полицию о пропаже ребенка спустя сутки после происшествия. Следователи заподозрили 42-летнего отчима мальчика в убийстве ребенка. Мужчина показал, где было спрятано тело. По данным СК, задержанный избил мальчика в субботу вечером, пока матери не было дома, утром в воскресенье обнаружил, что ребенок скончался. «Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — сообщили в Следственном комитете.

Избил отчим: что известно об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске (дополнено)

В среду, 5 февраля, региональный СК сообщил, что в отношении обвиняемого возбуждено еще одно уголовное дело — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего. По данным следствия, мужчина в конце декабря прошлого года умышленно применил физическую силу в отношении 12-летней падчерицы, сломав ей руку. При этом медпомощь ребенку была оказана лишь 12 января, а отчим, и мать заставили ребенка сообщить ложную информацию о том, что она сломала руку при падении с лестницы.