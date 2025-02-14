СК установил виновных в халатности, повлекшей гибель черняховского школьника

Калининградский Следком определил круг лиц по делу о халатности, повлекшей смерть школьника в Черняховске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. руководителя следственного управления СК РФ по региону Дмитрия Канонерова.

«Обвинение пока никому не предъявлено, но круг лиц, в отношении кого работать, определен, — пояснил Канонеров. — Будем давать правовую оценку каждому должностному лицу».

Руководитель следственного управления подчеркнул, что «никто не снимает в этом деле ответственности с органов внутренних дел, которые должны на эту ситуацию реагировать, и на настоящий момент имеются сведения, что к ним обращались за помощью».

«Это очень жестокое и циничное преступление, — подчеркнул Канонеров. — Мы должны разобраться в причинах, понять, что привело к нему, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось».

Напомним, что уголовное дело о халатности правоохранительных органов, повлекшей смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ) было возбуждено 5 февраля. Решение о возбуждении дела принято следствием на основании материалов проверок, проведенных прокуратурой города Черняховска и Черняховским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР.

По версии следствия, должностными лицами органов полиции вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей не были выявлены административные правонарушения в действиях 42-летнего мужчины, который наносил побои малолетним детям от первого брака своей жены. В результате угрозы безопасности малолетним не были устранены. В частности, не был задокументирован должным образом факт причинения отчимом средней тяжести вреда здоровью 12-летней падчерице 25 декабря прошлого года. Отсутствие должной профилактической работы повлекло тяжкие последствия, выразившиеся, в том числе, в убийстве злоумышленником 7-летнего пасынка в квартире по месту жительства семьи в Черняховске.

О пропаже 7-летнего мальчика из Черняховска стало известно 3 февраля. Мать заявила в полицию о пропаже ребенка спустя сутки после происшествия. Следователи заподозрили 42-летнего отчима мальчика в убийстве ребенка. Мужчина показал, где было спрятано тело. По данным СК, задержанный избил мальчика в субботу вечером, пока матери не было дома, утром в воскресенье обнаружил, что ребенок скончался. «Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — сообщили в Следственном комитете.