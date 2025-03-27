Обвиняемому в убийстве 7-летнего мальчика продлили содержание под стражей

Постановлением Ленинградского районного суда продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 42-летнего жителя Черняховска, который обвиняется в совершении убийства семилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Обвиняемому продлен общий срок содержания под стражей до 3 июня. Как полагает следствие, вечером 1 февраля фигурант, находясь в квартире дома в Черняховске, где проживал, разозлившись на пасынка, нанес ребенку множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм мальчик умер.

Кроме того, суд также продлил до 3 июня меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении матери ребенка. Органами следствия она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Напомним, вечером 3 февраля стало известно, что в Черняховске накануне пропал 7-летний мальчик, мать заявила в полицию о пропаже ребёнка спустя сутки после происшествия. Следователи заподозрили 42-летнего отчима мальчика в убийстве ребёнка. Мужчина показал, где было спрятано тело. По данным СК, задержанный избил мальчика в субботу вечером, пока матери не было дома, утром в воскресенье обнаружил, что ребёнок скончался. «Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — сообщили в Следственном комитете.

Избил отчим: что известно об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске

В среду, 5 февраля, региональный СК сообщил, что в отношении обвиняемого возбуждено еще одно уголовное дело — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего. По данным следствия, мужчина в конце декабря прошлого года умышленно применил физическую силу в отношении 12-летней падчерицы, сломав ей руку. При этом медпомощь ребенку была оказана лишь 12 января, а отчим и мать заставили девочку сообщить ложную информацию о том, что она сломала руку при падении с лестницы. 5 февраля суд заключил под стражу жителя Черняховска, которого обвинили в убийстве малолетнего, а спустя несколько дней и его мать. Кроме того, калининградский Следком определил круг лиц по делу о халатности, повлекшей смерть школьника в Черняховске.