СК: правоохранителей Черняховска подозревают в халатности, повлекшей гибель ребенка

Все новости по теме: Убийство 7-летнего мальчика в Черняховске

В Черняховске возбуждено уголовное дело о халатности правоохранительных органов, повлекшей смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Решение о возбуждении дела принято следствием на основании материалов проверок, проведенных прокуратурой города Черняховска и Черняховским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, должностными лицами органов полиции вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей не были выявлены административные правонарушения в действиях 42-летнего мужчины, который наносил побои малолетним детям от первого брака своей жены. В результате угрозы безопасности малолетним не были устранены. В частности, не был задокументирован должным образом факт причинения отчимом средней тяжести вреда здоровью 12-летней падчерице 25 декабря прошлого года. Отсутствие должной профилактической работы повлекло тяжкие последствия, выразившиеся, в том числе, в убийстве злоумышленником 7-летнего пасынка в квартире по месту жительства семьи в Черняховске.

В настоящее время указанное уголовное дело принято к производству, выполняется полномасштабный объем следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Напомним, в понедельник вечером стало известно, что в Черняховске накануне пропал 7-летний мальчик, мать заявила в полицию о пропаже ребенка спустя сутки после происшествия. Следователи заподозрили 42-летнего отчима мальчика в убийстве ребенка. Мужчина показал, где было спрятано тело. По данным СК, задержанный избил мальчика в субботу вечером, пока матери не было дома, утром в воскресенье обнаружил, что ребенок скончался. «Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — сообщили в Следственном комитете.

Избил отчим: что известно об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске (дополнено)

В среду, 5 февраля, региональный СК сообщил, что в отношении обвиняемого возбуждено еще одно уголовное дело — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего. По данным следствия, мужчина в конце декабря прошлого года умышленно применил физическую силу в отношении 12-летней падчерицы, сломав ей руку. При этом медпомощь ребенку была оказана лишь 12 января, а отчим, и мать заставили ребенка сообщить ложную информацию о том, что она сломала руку при падении с лестницы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter