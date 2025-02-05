СК: правоохранителей Черняховска подозревают в халатности, повлекшей гибель ребенка

В Черняховске возбуждено уголовное дело о халатности правоохранительных органов, повлекшей смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Решение о возбуждении дела принято следствием на основании материалов проверок, проведенных прокуратурой города Черняховска и Черняховским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, должностными лицами органов полиции вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей не были выявлены административные правонарушения в действиях 42-летнего мужчины, который наносил побои малолетним детям от первого брака своей жены. В результате угрозы безопасности малолетним не были устранены. В частности, не был задокументирован должным образом факт причинения отчимом средней тяжести вреда здоровью 12-летней падчерице 25 декабря прошлого года. Отсутствие должной профилактической работы повлекло тяжкие последствия, выразившиеся, в том числе, в убийстве злоумышленником 7-летнего пасынка в квартире по месту жительства семьи в Черняховске.

В настоящее время указанное уголовное дело принято к производству, выполняется полномасштабный объем следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Напомним, в понедельник вечером стало известно, что в Черняховске накануне пропал 7-летний мальчик, мать заявила в полицию о пропаже ребенка спустя сутки после происшествия. Следователи заподозрили 42-летнего отчима мальчика в убийстве ребенка. Мужчина показал, где было спрятано тело. По данным СК, задержанный избил мальчика в субботу вечером, пока матери не было дома, утром в воскресенье обнаружил, что ребенок скончался. «Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — сообщили в Следственном комитете.

Избил отчим: что известно об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске (дополнено)