Рольбинов: «в запасе» у региона осталось порядка 10 тыс. льготных авиабилетов

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У авиакомпаний на данный момент осталось порядка 10 тыс. льготных авиабилетов для Калининградской области, однако власти рассчитывают на выделение дополнительных средств на субсидирование авиаперевозок. Об этом рассказал министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 4 марта.

«У нас на этот год было выделено порядка 400 млн рублей. И если в прошлом году субсидии предоставлялись для жителей Калининградской области, в этом году <...> действуют как для жителей, так и для остальных категорий, которые ранее были охвачены. На сегодняшний день у нас порядка 10 тыс. билетов льготных есть в запасе ещё», — сказал Рольбинов.

Он также отметил, что федеральный минтранс объявил новые конкурсные процедуры на осуществление субсидированных авиаперевозок. «Мы надеемся, что ещё дополнительные деньги коллеги [доведут]. Вчера буквально с министерством транспорта разговаривал, коллеги обещают, что где-то примерно в первой декаде доведут ещё „продолжение“ на льготные билеты», — сказал министр, не уточнив, о первой декаде какого месяца идёт речь.

Ранее Росавиация в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщала о том, что увеличить количество льготных авиабилетов планируют после 1 апреля «при условии представления заявок авиакомпаний на выполнение субсидируемых перевозок».

О том, что у «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты для калининградцев на 2025 год, стало известно в конце января, спустя 10 дней после начала продаж. «Все хотят больше летать авиакомпанией „Аэрофлот“ по понятным причинам. <...> Но есть и иные компании, которые точно также по льготным билетам будут летать», — напомнил Рольбинов.

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