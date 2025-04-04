Суд продлил Сергею Мельникову и его заместителю нахождение в СИЗО

Ленинградский районный суд Калининграда продлил нахождение в СИЗО экс-главе администрации Балтийского округа Сергею Мельникову и его заместителю и председателю комитета городского хозяйства Максиму Коваленко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Общий срок содержания под стражей продлен до 7 июня 2025 года.

«Сложный» Балтийск: что говорят о деле главы администрации Сергея Мельникова

О задержании главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля. Следствие считает, что 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову деньги в размере 575 тыс. рублей, рассчитывая на общее покровительство и попустительство по службе. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области. 8 февраля им предъявили обвинения в инкриминируемых преступлениях, а 9 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обоих в СИЗО на два месяца — до 7 апреля. 27 февраля стало известно, что защита Мельникова не смогла оспорить его арест.

11 февраля в Балтийске назначили врио главы администрации городского округа. Им стала Ольга Матасова. Ранее она работала заместителем Сергея Мельникова и занимала пост начальника управления образования муниципалитета. Руководить комитетом городского хозяйства вместо Максима Коваленко будет его заместитель Роман Парамонов. 17 февраля стало известно, что «Единая Россия» приостановила членство главы администрации Балтийска Сергея Мельникова в партии.