Губернатор о трамвае: «Задача номер один — сохранить то, что есть»

Губернатор о трамвае: «Задача номер один — сохранить то, что есть»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Трамвай — важный элемент транспортной сети Калининграда, поэтому инфраструктуру, которая используется в настоящее время, важно в первую очередь сохранить. Такое мнение высказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, отвечая на вопрос журналиста «Нового Калининграда» во время рабочего выезда на объекты дорожно-транспортной сети Калининграда.

«Трамваи — это очень важный элемент транспортной системы у нас в регионе, в городе. Та транспортная инфраструктура, которая сейчас есть, она уже устарела. И здесь очень важно, чтобы мы подошли комплексно, прежде всего — инфраструктура и далее уже обновление трамвайной техники, — сказал губернатор. — Задача номер один — сохранить то, что есть. Задача номер два — посмотреть над расширением этой инфраструктуры, если это понадобится».

По мнению главы региона, парковки вместо неиспользуемых трамвайных путей — следствие динамичного развития города. Появление новых жилых кварталов заставляет задуматься о внесении изменений в маршрутную сеть.

«Я городу поручение такое дал. Они сейчас делают, в том числе с учётом наших троллейбусов, которые сегодня могут ходить на автономном ходу. Вы уже наверняка заметили, что там автономный ход порядка 40 километров и сейчас благодаря такому решению, поскольку мы все обновим троллейбусы и все они будут с таким запасом хода, мы можем перестроить маршрутную сеть, а значит позволить большему количеству населения пользоваться именно электротранспортом. Посмотрим при формировании этой сети, нужно или не нужно нам дальше делать продвижение трамвайного сообщения. Просто восстановить, и он будет полупустой ходить, ну, я не знаю, это нерационально просто», — отметил глава региона.

Привести всю трамвайную инфраструктуру в современный вид стоит очень больших денег, а пускать новые трамваи по старым рельсам — не лучшее решение, добавил Алексей Беспрозванных. «У нас часть трамваев ещё остались с чемпионата мира обновленные. Нужно обновлять и оставшиеся, потому что разноплановые трамваи ходят по нашим улицам. И жители тоже, я вижу, обращаются по поводу того, чтобы заменить транспорт. Это возможно, но принципиально, что сделать, чтобы увеличить скорость трамвая и комфортное движение. Если сегодня трамваи новые мы будем ставить на старую инфраструктуру, скорость движения будет 8 — 9 км в час. И мы видим, как часто бывает, что трамваи, проходя через старую инфраструктуру, задевают её своими элементами и выходят из строя. Поэтому здесь важно в комплексе как-то подойти.» — заключил губернатор.

В конце ноября жители Калининграда собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения. В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.

В начале апреля 2025 года стало известно о том, что власти Калининграда решили упорядочить процедуру демонтажа трамвайных путей в городе. Это следует из проекта постановления об утверждении «Порядка демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе». Ранее на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы были срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.

В середине апреля жители Калининграда обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить разрушения трамвайной инфраструктуры города. Глава СК РФ поручил доложить о результатах проверки информации, поступившей от граждан.

Власти Калининграда заявляют, что не намерены полностью уничтожать трамвайную инфраструктуру, однако работы по демонтажу рельсов планируют продолжить.

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