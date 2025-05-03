Очевидец: на проспекте Победы идёт «разрушение трамвайной линии» (фото)

На проспекте Победы в Калининграде идёт «разрушение трамвайной линии» Об этом «Новому Калининграду сообщил очевидец.

«Разрушение трамвайной линии на проспекте Победы (в районе перекрёстка с ул. Марины Расковой). Выломаны рельсы и сложены рядом, экскаватор выкорчёвывает шпалы. 3 мая 2025», — рассказал местный житель.

Фото предоставлены очевидцем

В конце ноября жители Калининграда собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения. В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.

В начале апреля 2025 года стало известно о том, что власти Калининграда решили упорядочить процедуру демонтажа трамвайных путей в городе. Это следует из проекта постановления об утверждении «Порядка демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе». Ранее на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы были срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.

В середине апреля жители Калининграда обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить разрушения трамвайной инфраструктуры города. Глава СК РФ поручил доложить о результатах проверки информации, поступившей от граждан.