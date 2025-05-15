Беспрозванных о трамвае в Калининграде: не просто сохраним, но и модернизируем

Власти региона планируют не просто сохранить трамвай в Калининграде, но и модернизировать его. Об этом в интервью ГТРК «Калининград» 15 мая заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

Глава региона пояснил, что для этого нужны большие деньги. По его словам, можно купить несколько трамваев, однако по существующим линиям он будет ходить со скоростью 7-8 км/ч. В первую очередь необходимо привести в порядок трамвайные пути. Беспрозванных оценил эти работы в 10 млрд рублей. За помощью власти региона планируют обратиться в федеральный центр.

«Мы его [трамвай] не просто сохраним, наша задача его модернизировать. <...> Это очень важно сделать для того, чтобы после себя оставить инфраструктуру, которая позволит развивать трамвайное движение дальше, потому что говорят о новых маршрутах. Здесь нужно подходить комплексно: посмотрим, насколько это необходимо. Но сначала сделаем то, что у нас есть: нужно привести в порядок, при этом рассчитаем обязательно новые маршруты, если они будут необходимы», — заявил губернатор.

В конце ноября жители Калининграда собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения. В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.

В начале апреля 2025 года стало известно о том, что власти Калининграда решили упорядочить процедуру демонтажа трамвайных путей в городе. Это следует из проекта постановления об утверждении «Порядка демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе». Ранее на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы были срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.

В середине апреля жители Калининграда обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить разрушения трамвайной инфраструктуры города. Глава СК РФ поручил доложить о результатах проверки информации, поступившей от граждан.