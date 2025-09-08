Дятлова: строительство второго этапа ул. Лучинского и школы синхронизировали (фото)

В Калининграде практически одновременно начали строить продолжение ул. Генерала Лучинского и школу на ул. Героя России Мариенко. Причины синхронизации работ назвала глава горадминистрации Елена Дятлова во время рабочего выезда по объектам дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Это второй этап улицы Лучинского, — пояснила сити-менеджер, указав на карту. — Нам нужно этот участок дороги выполнить в обязательном порядке. Почему? Потому что, видите, огромный жилищный комплекс? (ЖК „Невский парк“ на ул. Невского и Арсенальной — прим. „Нового Калининграда“). Дети, которые здесь живут, как будут добираться до школы? Они будут добираться пешком, они должны добираться по обустроенной улично-дорожной сети. Мы говорим о том, что мы делаем синхронизацию работ по строительству объектов образования и улично-дорожной сети».

Кроме того, в том числе со стороны второго этапа ул. Лучинского согласован заезд строительной техники и завоз строительных материалов для будущей школы, добавила Дятлова.

Контракт на строительство второго этапа ул. Генерала Лучинского (от ул. Героя России Мариенко до ул. Закатной) власти заключили с ЗАО «Дорожно-транспортное предприятие» 16 июня 2025 года. Его необходимо исполнить до 15 января 2026 года. Стоимость работ — порядка 47 млн рублей.

Контракт на строительство школы на ул. Мариенко стоимостью 4,3 млрд рублей заключили 28 июля 2025 года с ООО СК «Чистоград». Срок исполнения — 11 ноября 2027 года.

