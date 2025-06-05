Власти: демонтаж трамвайных рельсов на пр. Победы идёт в ходе устройства тротуара

Демонтаж трамвайных рельсов на проспекте Победы в Калининграде идёт в ходе устройства тротуара. Об этом сообщила администрация города в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«На проспекте Победы плановый демонтаж неиспользуемых рельсов от Каштановой аллеи до Радищева идёт в ходе устройства тротуара. Также за счёт трамвайных путей планируется увеличить количество полос в ходе реконструкции участка проспекта Победы от Радищева до Кутузова», — заявили в администрации Калининграда.

Власти также пояснили, что решение о демонтаже трамвайной ветки по улицам Озерова и Тельмана не принято. Это касается и замены брусчатки на асфальт. Более того, проектирование и сам ремонт улиц Тельмана и Дмитрия Донского на данный момент не финансируется.

О том, что на проспекте победы идёт «разрушение трамвайной линии», стало известно в мае 2025 года. По сообщениям читателей, там выломали рельсы, а выкорчёвыванием шпал занимался экскаватор.

В конце ноября 2024-го жители Калининграда собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения. В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.

В начале апреля 2025 года стало известно о том, что власти Калининграда решили упорядочить процедуру демонтажа трамвайных путей в городе. Это следует из проекта постановления об утверждении «Порядка демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе». Ранее на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы были срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.

В середине апреля жители Калининграда обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить разрушения трамвайной инфраструктуры города. Глава СК РФ поручил доложить о результатах проверки информации, поступившей от граждан. 20 мая СУ СК РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело.