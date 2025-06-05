Власти: демонтаж трамвайных рельсов на пр. Победы идёт в ходе устройства тротуара

Демонтаж трамвайных рельсов на проспекте Победы в Калининграде идёт в ходе устройства тротуара. Об этом сообщила администрация города в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
«На проспекте Победы плановый демонтаж неиспользуемых рельсов от Каштановой аллеи до Радищева идёт в ходе устройства тротуара. Также за счёт трамвайных путей планируется увеличить количество полос в ходе реконструкции участка проспекта Победы от Радищева до Кутузова», — заявили в администрации Калининграда.
Власти также пояснили, что решение о демонтаже трамвайной ветки по улицам Озерова и Тельмана не принято. Это касается и замены брусчатки на асфальт. Более того, проектирование и сам ремонт улиц Тельмана и Дмитрия Донского на данный момент не финансируется.
О том, что на проспекте победы идёт «разрушение трамвайной линии», стало известно в мае 2025 года. По сообщениям читателей, там выломали рельсы, а выкорчёвыванием шпал занимался экскаватор.
В конце ноября 2024-го жители Калининграда собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения. В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.
В начале апреля 2025 года стало известно о том, что власти Калининграда решили упорядочить процедуру демонтажа трамвайных путей в городе. Это следует из проекта постановления об утверждении «Порядка демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе». Ранее на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы были срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.
В середине апреля жители Калининграда обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить разрушения трамвайной инфраструктуры города. Глава СК РФ поручил доложить о результатах проверки информации, поступившей от граждан. 20 мая СУ СК РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело.Власти Калининграда заявляют, что не намерены полностью уничтожать трамвайную инфраструктуру, однако работы по демонтажу рельсов планируют продолжить.