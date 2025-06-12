В Калининграде разрешили вырубить 675 деревьев и кустарников ради ремонта Орудийной

Власти Калининграда разрешили вырубить 540 деревьев и 135 кустарников на ул. Орудийной. Информация о выдаче соответствующего порубочного билета размещена на сайте городской администрации.

Разрешение на вырубку предоставлено МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Согласно документу, зеленые насаждения уберут на участке Орудийной от улицы Аэропортной до границ Калининграда. Вырубке подлежат берёзы, ясени, клены, туи, каштаны, черемухи, сливы, вишни, а также кусты сирени, боярышника и других растений. Взамен высадят 540 деревьев и 412 кустарников.

Напомним, привести ул. Орудийную в порядок потребовала прокуратура в 2021 году в связи с «многочисленными нарушениями» в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что на улице отсутствуют заездные «карманы», остановочные павильоны и тротуары, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют многочисленные выбоины и просадки.

В октябре 2023 года стало известно о том, что подрядчик просрочил проектирование на полгода. Контракт изначально оценивался в 13,1 млн рублей, но победившая компания согласилась выполнить работы за 5,2 млн. Контракт был заключён в конце сентября 2022-го и должен был быть выполнен в течение 210 дней — то есть до конца апреля 2023 года. За нарушение сроков компании «Асгард» были выставлены претензия и штраф в размере 105 тыс. рублей.

Ремонт должны были начать в 2023 году. В январе 2024 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что проект должен пройти госэкспертизу к концу апреля. Подрядчик завершил разработку ПСД в конце марта 2024 года, заключение экспертизы по ней было получено в июле.

О том, что капитальный ремонт улицы Орудийной планируют начать в 2025 году, стало известно в декабре 2024-го. Тогда власти сообщали, что в ходе работ подрядчик должен будет заменить коммуникации, устроить основания под проезжую часть и тротуары, уложить асфальт, подвести освещение, поставить остановки общественного транспорта и сделать пешеходные переходы.

В марте 2025 года сообщалось, что МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» готовится к поиску подрядчика для капитального ремонта ул. Орудийной. Подробности о грядущих работах сообщил в эфире «Горпросвета» зампредседателя комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Андрей Костин. «Более 50% работ будет связано с перекладкой сетей инженерной коммуникации. По факту, это будет новая улица», — заявил он.

Для расширения улицы, как отметили в администрации, потребуется вырубка 540 деревьев. Работы планировалось начать после майских праздников, а закончить — к середине осени 2026 года. На текущий год запланированы работы по прокладке инженерных сетей, а в 2026-м собираются выполнить асфальтобетонное покрытие, благоустройство и озеленение.

По итогам конкурса подряд на ремонт улицы Орудийной достался ООО «Мосинжиниринг», которая вызвалась выполнить работы за 461,5 млн руб.