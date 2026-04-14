Суд: 16-летняя жительница области планировала совершить массовое убийство в школе

Жительница Калининградской области 2010 года рождения планировала совершить массовое убийство в одной из школ области. Её признали виновной и осудили за участие в деятельности террористической организации — международном молодёжном движении «Колумбайн»*, то есть за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Об этом сообщили в Балтийском флотском военном суде.

Как установил суд, подросток с 2023 года являлась приверженцем идеологии указанного международного молодёжного движения, связанного с совершением массовых убийств в образовательных учреждениях, и совершала действия, направленные на продолжение деятельности «Колумбайн»*.

Так, в сети «Интернет» она вела беседы с другими пользователями, в ходе которых распространяла идеи названной террористической организации, стремясь сделать их своими единомышленниками, при этом она неоднократно заявляла о своем намерении совершить массовое убийство в одной из школ Калининградской области.

Суд назначил девушке наказание в виде полутора лет лишения свободы в воспитательной колонии.

*Признано террористической организацией и запрещено на территории РФ