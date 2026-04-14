КПРФ в соцсетях рассказала о голосовании против «бесполезной структуры»

Глава обкома КПРФ Максим Буланов на своей странице «ВКонтакте» написал, что на заседании Заксобрания во вторник фракция коммунистов в полном составе выступила против «закона о создании очередной никому не нужной некоммерческой организации». При этом на самом заседании представители фракции заявлений не высказывали, также не озвучивались результаты голосования.

«Сегодня на заседании Законодательного собрания наша фракция КПРФ в полном составе выступила против принятия закона о создании очередной никому не нужной некоммерческой организации под эгидой правительства Калининградской области по повышению финансовой грамотности населения, — написал Буланов. — Это абсолютно бесполезная структура. У неё нет и не может быть реальных измеримых результатов. Она создаётся исключительно для имитации бурной деятельности — проводить „мероприятия“, раздавать брошюры, отчитываться о количестве проведённых лекций». Также Максим Буланов привёл еще несколько причин, по которым коммунисты выступили против.

При этом в ходе самого заседания Заксобрания во вторник коммунисты никак не прокомментировали закон, который представлял министр финансов Виктор Порембский. Также не были озвучены итоги голосования. Кроме того, отвечая на вопрос депутата Олега Урбанюка, министр пояснил, что создавать организацию пока не планируется. «Пока мы не планируем создавать такую организацию. Мы предоставляем грант некоммерческой организации „Институт современного образования“ уже несколько лет, и они достойным образом выполняют эту функцию и реализуют мероприятие. <...> Ну вот такое право мы заложили в законопроект, предлагаем поддержать эту норму», — сказал Порембский. От представителей КПРФ очно заявлений или вопросов не поступало.

Комментируя «Новому Калининграду» расхождения между заявлениями министра и позицией КПРФ в соцсетях Максим Буланов пояснил, что законопроект рассматривался ранее на заседании фракции КПРФ, было принято консолидированное решение его отклонить. В итоге во вторник все пять депутатов от компартии, присутсвоваваших на заседании, проголосовали против. «Министр финансов на заседании сказал, что такую организацию не планируется создавать пока, но это значит, что они могут ее создать потом», — пояснил Буланов расхождение позиции КПРФ с заявлениями Порембского. По его словам, на программу «Эффективные финансы» предусмотрено выделение из бюджета астрономических миллиардов, и создание очередной НКО приведет к расходованию бюджетных денег, оплату работы за счет бюджета новых сотрудников и т.п.

В Заксобрании «Новому Калининграду» подтвердили, что в ходе голосования по законопроекту пятеро представителей КПРФ высказались против.

Как отмечается на сайте «Финансовая грамотность населения», программа по повышению уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области начала работать в 2011 году, она была инициирована министерством финансов Калининградской в рамках проекта Минфина России и Всемирного банка (штаб-квартира находится в Нью-Йорке). Цель Проекта — повышение уровня финансовой грамотности жителей страны, содействие формированию у российских граждан разумного финансового поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.