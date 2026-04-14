ММО планирует приступить к проекту восстановления моста через Преголю к концу года

Все новости по теме: Город
Музей Мирового океана планирует к концу 2026 года приступить к разработке проекта восстановления железнодорожного моста. Он должен связать набережную Петра Первого с противоположным берегом Преголи, где находятся принадлежащая музею часть бывшей Янтарной мануфактуры и Фридрихсбургские ворота. Об этом сообщили представители минкульттуризма в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Старый железнодорожный мост — опоры с башнями и два пролёта — закреплён за Музеем Мирового океана. По информации учреждения, сейчас на объекте проводят предпроектные работы, по завершению сформируют задание на проектирование, которое ляжет в основу будущего проекта. Приступить к разработке проекта музей планирует к концу этого года», — рассказали в ведомстве.

О планах по восстановлению моста стало известно в декабре 2025 года. Тогда директор музея Денис Миронюк сообщил, что учреждение заключило договор на инженерно-техническое и предпроектное обследование. По его словам, это необходимо для того, чтобы выяснить, возможно ли использовать опоры старого моста, чтобы соединить набережную музея c ул. Портовой. Он также уточнил, что мост будет пешеходным и разводным.

Речь идет об опорах моста, построенного в 1860-х годах и ставшего первым стальным и первым поворотным мостом в Кёнигсберге. После возведения в 1926 году двухъярусного моста объект утратил своё значение. Во время Второй Мировой войны он уцелел. Своего центрального пролёта он лишился в 1990-х годах, когда областные власти решили временно снять пролёт для прохода к спорткомплексу «Юность» военных кораблей и парусников, принимавших участие в праздновании 300-летия Российского флота. Долгое время мост принадлежал ОАО «Российские железные дороги», но в 2014 году компания передала объект Музею Мирового океана.

В феврале 2019 года музеем был объявлен конкурс по реновации железнодорожного моста, итоги которого подвели летом того же года. Впрочем, на тот момент директор музея, а ныне его президент Светлана Сивкова отметила, что речь идет пока лишь о создании «банка идей».


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter