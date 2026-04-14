Шитиков: из плена освободили участника СВО, числившегося погибшим

При содействии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой из плена был освобожден житель области, который числился погибшим. Об этом рассказал глава фракции «Справедливой России» в Заксобрании Юрий Шитиков на заседании 14 апреля, комментируя доклад регионального омбудсмена Владимира Никитина.

«После нашего обращения в конце 2025 года Татьяна Москалькова через „Красный Крест“ организовала освобождение из плена жителя Калининградской области, который, по данным Минобороны, числился погибшим и свыше полутора лет, его не включали в списки на обмен», — рассказал Шитиков. Он поблагодарил Никитина и попросил передать благодарность Москальковой.

Владимир Никитин пояснил, что роль регионального уполномоченного по правам человека в ситуации с обменом пленных не так высока. «Непосредственно участвовать в обмене мы не можем. Все ходатайства, которые к нам поступают, направляем в аппарат российского уполномоченного, и она уже ведёт переговоры с украинским омбудсменом», — пояснил Никитин. При этом он добавил, что региональный аппарат старается взять «под определённую опеку те семьи, которые обращаются по этому поводу». «Нам удалось несколько раз поучаствовать в обмене писем, открыток, рисунков детских», — рассказал уполномоченный по правам человека.

В ходе доклада Никитин обратил внимание, что в 2025 году к нему поступило 268 обращений, связанных с СВО, что на треть больше, чем в 2024 году. «Все обращения рассмотрены в день поступления, по жалобам, нашедшим подтверждение, по моим ходатайствам, внесены представления прокурора об устранении нарушений закона. В основном это военный прокурор вносил представление. Ну, и реальное восстановление прав поставлено на контроль», — добавил уполномоченный. Основные темы, по которым шли обращения, — розыск пропавших без вести, возвращение из плена, медицинская помощь, нарушение прав на выплаты и отказ в предоставлении отпусков.