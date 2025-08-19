«Водоканал» готовится восстановить дорожное покрытие на 8 улицах Калининграда

Областной «Водоканал» заключил договор на работы по восстановлению дорожного покрытия после раскопок на сетях водопровода и водоотведения. Ремонт запланирован на восьми улицах Калининграда. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы необходимо провести на улицах Невского, Пролетарской, Старшего лейтенанта Сибирякова, Лескова, Краснокаменной, Литовский вал, Тюленина и Коперника.

Закупка проведена 19 августа у единственного поставщика. На момент подготовки материала название компании на сайте указано не было. Договор находится на стадии исполнения. На работы выделено 1 495 283 рубля.