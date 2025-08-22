Сергею Мельникову не удалось оспорить СИЗО

Сергею Мельникову не удалось оспорить СИЗО
Фото: Калининградский областной суд

Бывшему главе администрации Балтийского городского округа Сергею Мельникову не удалось оспорить СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Апелляционную жалобу на решение суда от 4 августа, по которому Мельникову продлили арест до 7 октября, подал адвокат бывшего чиновника. Защитник указал, что что ходатайство следователя не было достаточно мотивированным и при избрании бывшему сити-менеджеру меры пресечения в виде заключения под стражу не имелось достаточных оснований. Он попросил суд отменить это постановление и избрать более мягкую меру пресечения.

«Калининградский областной суд, изучив доводы жалобы и поступившие материалы, выслушав мнение сторон, не нашел оснований для изменения или отмены постановления суда, которое вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

О задержании главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области. 8 февраля Мельникову и Коваленко предъявили обвинения в инкриминируемых преступлениях, а 9 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обоих в СИЗО на два месяца — до 7 апреля. 27 февраля стало известно, что защита Мельникова не смогла оспорить его арест.

11 февраля в Балтийске назначили врио главы администрации городского округа. Им стала Ольга Матасова. Ранее она работала заместителем Сергея Мельникова и занимала пост начальника управления образования муниципалитета. Руководителем комитета городского хозяйства назначили Романа Парамонова. 17 февраля стало известно, что «Единая Россия» приостановила членство Сергея Мельникова в партии.

