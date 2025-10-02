Сергею Мельникову и его заместителю вновь продлили срок содержания под стражей

В среду, 1 октября, Ленинградский районный суд Калининграда продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-главы администрации МО «Балтийский городской округ» Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Общий срок содержания под стражей в отношении обоих обвиняемых продлен до 7 декабря 2025 года. Следствие полагает, что 15 января 2025 года Коваленко в силу занимаемой должности передал Мельникову взятку в сумме не менее 575 000 рублей взамен за общее покровительство и попустительство по службе. Суд пришел к выводу, что, оставаясь на свободе, они могут помешать расследованию уголовного дела.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

О задержании главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области. 8 февраля Мельникову и Коваленко предъявили обвинения в инкриминируемых преступлениях, а 9 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обоих в СИЗО на два месяца — до 7 апреля. 27 февраля стало известно, что защита Мельникова не смогла оспорить его арест. 22 августа защите Мельникова вновь не удалось оспорить СИЗО. 

11 февраля в Балтийске назначили врио главы администрации городского округа. Им стала Ольга Матасова. Ранее она работала заместителем Сергея Мельникова и занимала пост начальника управления образования муниципалитета. Руководителем комитета городского хозяйства назначили Романа Парамонова. 17 февраля стало известно, что «Единая Россия» приостановила членство Сергея Мельникова в партии.

