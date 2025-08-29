В Калининграде заработали четыре новых светофора на пешеходных переходах

В Калининграде заработали четыре новых светофора на пешеходных переходах. Об этом сообщила администрация города в своём телеграм-канале.

Регулировщики запустили в тестовом режиме. Они заработали на проспекте Победы, 78, пересечении улиц Горького и Сусанина, улице Невского, 178, и на кольцевой развязке Маточкина-Челнокова.

«В сентябре, после того как с началом учебного года на дорогах изменится автомобильный трафик, интервалы на них настроят дополнительно», — написала администрация.

В середине августа на перекрёстке улиц Баранова и Пролетарской также начал работать новый светофор. Оборудование смонтировали ещё осенью 2024 года.

