В Калининграде заработали четыре новых светофора на пешеходных переходах. Об этом сообщила администрация города в своём телеграм-канале.

Регулировщики запустили в тестовом режиме. Они заработали на проспекте Победы, 78, пересечении улиц Горького и Сусанина, улице Невского, 178, и на кольцевой развязке Маточкина-Челнокова.

«В сентябре, после того как с началом учебного года на дорогах изменится автомобильный трафик, интервалы на них настроят дополнительно», — написала администрация.