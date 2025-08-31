Отличная погода: в Калининградской области 1 сентября ожидается до +24℃

В Калининградской области в День знаний, 1 сентября, ожидается солнечная теплая погода, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».



По данным синоптиков-любителей, в воскресенье барическая ложбина со стационарным атмосферным фронтом сменится гребнем антициклона, поэтому во второй половине дня установится солнечная и комфортная погода.

«В понедельник (1 сентября) нас ждет отличная погода под влиянием антициклона: ночью +12...+15℃, днем воздух прогреется до +22...+24℃», — прогнозирует телеграм-канал. Ночью возможен туман, утром — переменная облачность, днем — малооблачно, без осадков.