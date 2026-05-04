Настраиваться на лето ещё рано: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни жителей региона ждёт очередное похолодание. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Порадовав нас первыми летними температурами в выходные, атмосфера скоро напомнит, что настраиваться на метеорологическое лето ещё рано. Над Европой развернётся „противостояние“ тропической воздушной массы в зоне гребня антициклона, отходящего на восток, и прохладных воздушных масс, затягиваемых барической ложбиной над западом континента, их граница именуется полярным фронтом, вдоль него развернётся погодное действо», — говорится в сообщении.

В понедельник днём в Калининграде и области до +18...+21°С, в континентальной части региона до +22...+24°С, у побережья до +14...+17°С, переменная облачность, после обеда по области (особенно в южной, центральной, восточной части региона: Багратионовский, Гвардейский, Правдинский, Черняховский, Озёрский, Гусевский, Краснознаменский, Нестеровский районы, возможно и в Калининграде) ожидаются локальные дожди/ливни, грозы, у побережья и на западе существенные осадки маловероятны. Вечером похолодает от +12...+14°С на закате до +9...+11°С к полуночи, переменная облачность, возможны локальные дожди (особенно в центральной и восточной части региона). Ветер ночью и утром юго-западный, слабый/умеренный (2-9 м/с), утром в порывах до 10-12 м/с, днём переменный на западный (после обеда — на северо-западный), вечером вновь на юго-западный, умеренный (3-9 м/с), в порывах днём до 10-13 м/с.

Во вторник ночью +5...+9°С, переменная облачность, местами возможны дымка, туман. Утром потеплеет от +5...+8°С на восходе до +10...+13°С к полудню в Калининграде, до +14...+16°С на востоке области и до +8...+10°С на побережье, пасмурно, временами возможны дожди. Днём в Калининграде и области до +10...+14°С (на востоке региона до +15...+17°С, у побережья до +9...+11°С), облачно с прояснениями, временами возможны умеренные/сильные дожди (особенно в первой половине дня). Вечером +7...+12°С, облачно с прояснениями, местами вероятны дожди (особенно в восточной части региона). Ветер ночью и утром юго-западный, слабый (1-5 м/с), днём и вечером преимущественно северо-западный, слабый (2-6 м/с).

В среду ночью по области +4...+7°С (местами до +2...+4°С), облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Утром потеплеет от +3...+7°С на восходе до +9...+12°С к полудню, облачно с прояснениями, возможны дожди (особенно на востоке области). Днём в Калининграде и области +9...+13°С, облачно, временами возможны дожди. Вечером +6...+9°С, облачно, местами возможны небольшие дожди (особенно на востоке области). Ветер переменный с северо-восточного на северный и северо-западный, слабый/умеренный (3-9 м/с).

«Во второй половине следующей недели рассчитывать на возвращение летнего тепла не приходится: дневные температуры вряд ли превысят +13...+16°С до выходных, при этом в четверг и пятницу высока вероятность выхода циклона с дождями, дневные температуры при этом могут снизиться. К следующим выходным моделируется установление антициклона над Скандинавией и Прибалтикой, на периферии которого может установиться сухая и умеренная погода с дневными +15...+18°С, но точный прогноз будет возможен лишь к середине недели», — добавили в паблике.