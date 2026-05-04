78-летний калининградец поверил мошенникам и отдал «на декларирование» 70 миллионов

Житель Калининграда лишился 70 миллионов рублей после общения с лжеспециалистами, убедившими его в необходимости декларирования денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пожилому калининградцу в мессенджере позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Убедив пенсионера в том, что его деньгами пытаются завладеть мошенники, аферист посоветовал срочно задекларировать все купюры. Мужчина поверил собеседнику и согласился передать 70 миллионов рублей курьеру. После этого к потерпевшему домой приехала молодая женщина, которая забрала деньги и скрылась.

Позже подозреваемая была задержана полицейскими. Установлено, что 24-летняя злоумышленница исполняла в преступной схеме роль курьера.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Полиция вновь призывает граждан быть внимательными и не доверять незнакомцам, кем бы они ни представлялись. «Никогда не отдавайте никому свои деньги ни под каким предлогом! Будьте осторожны!» — предупреждают в УМВД.