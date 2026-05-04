Первым выпал ребенок: в Калининграде под окнами многоэтажки обнаружили три трупа

Первым выпал ребенок: в Калининграде под окнами многоэтажки обнаружили три трупа
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Безопасность

В Ленинградской районе под окнами многоэтажки обнаружили три трупа. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных органах, погибшими оказались две женщины и трехлетний мальчик.

«Все трое проживали в съемной квартире на девятом этаже, — уточнил источник. — По предварительной версии, 70-летняя женщина, которая страдала шизофренией, выбросила внука. После этого из окна выпала она сама и ее 41-летняя дочь. Оставлена предсмертная записка».

В пресс-службе СУ СК по калининградской области подтвердили факт ЧП и уточнили, что на текущий момент все обстоятельства происшедшего выясняются.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter