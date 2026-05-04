Первым выпал ребенок: в Калининграде под окнами многоэтажки обнаружили три трупа

В Ленинградской районе под окнами многоэтажки обнаружили три трупа. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных органах, погибшими оказались две женщины и трехлетний мальчик.

«Все трое проживали в съемной квартире на девятом этаже, — уточнил источник. — По предварительной версии, 70-летняя женщина, которая страдала шизофренией, выбросила внука. После этого из окна выпала она сама и ее 41-летняя дочь. Оставлена предсмертная записка».

В пресс-службе СУ СК по калининградской области подтвердили факт ЧП и уточнили, что на текущий момент все обстоятельства происшедшего выясняются.