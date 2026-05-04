Власти рассказали, как будет проходить Парад Победы в Калининграде

Парад Победы состоится в Калининграде 9 мая в 10 часов. Программу мероприятия обсудили на оперативном совещании областного правительства в понедельник, 4 мая.

Запланировано привлечь парадные расчёты в составе пешей колонны в количестве 983 человек и десяти единиц техники ретро-группы.

Порядок проведения военного парада предусматривает вынос государственного флага РФ и копии знамени Победы, встречу командующего Балтийского флота, объезд войск Калининградского территориального гарнизона, поздравление командующего Балтийским флотом в сопровождении командующего парадом, речь губернатора и минуту молчания. После речи командующего Балтфлотом исполняется гимн РФ. Далее запланированы прохождение торжественным маршем пеших парадных расчётов и проезд техники ретро-группы.

Кроме того, в 22 часа на Гвардейском проспекте, в районе мемориала 1200 воинов будет произведён артиллерийский салют тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных зарядов из двух салютных установок.

Вопросы безопасности члены правительства обсудили в закрытом режиме.

Напомним, ранее источники сообщали, что Парада Победы в этом году в Калининграде не будет. Информацию опровергла пресс-служба областного правительства 20 апреля. Репетиции парада запланированы на 4 и 5 мая, в связи с чем будет ограничено движение транспорта.