Власти рассказали, как будет проходить Парад Победы в Калининграде

Все новости по теме: День Победы
Власти рассказали, как будет проходить Парад Победы в Калининграде

Парад Победы состоится в Калининграде 9 мая в 10 часов. Программу мероприятия обсудили на оперативном совещании областного правительства в понедельник, 4 мая.

Запланировано привлечь парадные расчёты в составе пешей колонны в количестве 983 человек и десяти единиц техники ретро-группы.

Порядок проведения военного парада предусматривает вынос государственного флага РФ и копии знамени Победы, встречу командующего Балтийского флота, объезд войск Калининградского территориального гарнизона, поздравление командующего Балтийским флотом в сопровождении командующего парадом, речь губернатора и минуту молчания. После речи командующего Балтфлотом исполняется гимн РФ. Далее запланированы прохождение торжественным маршем пеших парадных расчётов и проезд техники ретро-группы.

Кроме того, в 22 часа на Гвардейском проспекте, в районе мемориала 1200 воинов будет произведён артиллерийский салют тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных зарядов из двух салютных установок.

Вопросы безопасности члены правительства обсудили в закрытом режиме.

Напомним, ранее источники сообщали, что Парада Победы в этом году в Калининграде не будет. Информацию опровергла пресс-служба областного правительства 20 апреля. Репетиции парада запланированы на 4 и 5 мая, в связи с чем будет ограничено движение транспорта.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter