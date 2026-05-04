Губернатор о застройке Рыбачьего: «Решение принято, там ничего не будет»

Решение о том, что в посёлке Рыбачий на Куршской косе не должна появиться туристско-рекреационная зона в предложенном ранее формате, остаётся в силе. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании областного правительства в понедельник, 4 мая.

«Жители обращаются, что поднимается опять тема строительства какой-то высотной гостиницы и так далее. Слушайте, ну хватит с этим баловаться там! Кто это пытается делать? Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение принято было уже в общении с жителями, с учёными, с которыми мы там встречались», — сказал глава региона.

По его словам, активисты, в том числе политические, снова собираются защищать посёлок от застройки: «Там не надо ничего защищать, всё защищено уже. И лишний раз эту тему кто-то поднимает. Ну, пусть придут ко мне, я простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. <...> Надо всем объяснить, если кто-то пытается на этой теме что-то заработать, какие-то баллы политические и так далее. Решение принято, там ничего не будет, пока я здесь работаю — точно, строиться в таком формате».

К обсуждению присоединился председатель регионального Заксобрания Андрей Кропоткин. «На самом деле, действительно, удивление, потому что два года назад вы чёткую точку поставили в этом проекте. И вообще Куршская коса — это наша жемчужина, её нам вообще-то надо беречь, а не делать так, чтобы люди были недовольны. <...> Ну это как-то странно вообще на самом деле, такой плевок в сторону. Поэтому давайте всё-таки вместе все как-то будем охранять», — предложил он.

Напомним, планы по застройке Рыбачьего на Куршской косе обсуждаются не первый год и вызывают споры среди экологов и учёных. Ранее специалисты предупреждали, что реализация проекта может негативно сказаться на экосистеме нацпарка и привести, в частности, к росту гибели перелётных птиц. В то же время инвестор настаивает на необходимости развития инфраструктуры и улучшения условий жизни в посёлке.

Гибель птиц и «развитие посёлков»: как обсуждали застройку Куршской косы

Строительством апарт-отеля в посёлке Рыбачий на Куршской косе, о необратимых последствиях которого ранее предупреждали орнитологи, в октябре прошлого года заинтересовался губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Тогда же он посетил биологическую станцию «Рыбачий», где выслушал доводы экспертов по поводу «грандиозной стройки».

Концепция развития турзоны на Куршской косе, предусматривавшая строительство речного пункта пропуска в Рыбачьем, была разработана ещё в 2008 году. Временный пункт пропуска был открыт в июне 2013 года, он стал первым шагом в реализации проекта «Куршская гавань». В полном объёме он должен был начать работать к 2017 году. Также здесь планировалось построить гостиничный комплекс и яхт-клуб. Однако после краха «Инвестбанка» в декабре 2013 года содержать объект стало некому, участок под несостоявшимся пунктом пропуска выставили на торги.

В 2010 году ЮНЕСКО выражала обеспокоенность перспективами строительства туристско-рекреационной зоны, призывая российскую сторону учитывать воздействие на «выдающуюся мировую ценность объекта Всемирного наследия», которым является Куршская коса.

Общественные обсуждения по первому этапу проекта туристического кластера в Рыбачьем назначали с 22 апреля по 21 мая. Слушания по этому вопросу должны были состояться 6 мая. Однако инвестор инициировал их отмену, сославшись на затянувшуюся переписку с Зоологическим институтом Российской академии наук. При этом от своих планов по застройке в Рыбачьем компания «Спецавтотранс» не отказалась.