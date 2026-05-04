Под Зеленоградском обнаружили место падения советского штурмовика Ил-2

Под Зеленоградском начали подъем фрагментов советского штурмовика, сбитого в боях Восточно-Прусской операции. Экипаж не вернувшегося с боевого задания штурмового самолета Ил-2 до настоящего момента считался пропавшим без вести. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

По словам координатора федерального партийного проекта «Историческая память» в Калининградской области Руслана Хисамова, поисковой отряд «Совесть» провёл масштабную работу, в ходе которой и была обнаружена «летающая крепость», а также останки 25 советских солдат.

«Во время полевой экспедиции нам удалось обнаружить детали самолёта. Номерные знаки боевой машины по архивным документам позволят нам „пролистать“ фронтовую биографию штурмовика: когда был выпущен заводом, когда прибыл на фронт, где воевал, и многое другое, что крайне важно знать поисковикам. Кстати говоря, у нас уже есть предположение, что боевую машину пилотировал капитан Машковцев вместе со стрелком Михеевым. Будем отрабатывать эту версию, и если она подтвердиться, то награды погибшего экипажа будут переданы их родственникам. Уже можно констатировать, что поисковая операция проходит успешно», — рассказал Руслан Хисамов.

По итогу поисковых работ награды летчиков штурмовика, а также 25 советских бойцов будут переданы их родственникам, а останки воинов — перезахоронены на братской могиле.