В Калининградскую область с начала года ввезли 200 тонн овощей из Беларуси

С начала 2025 года в Калининградскую область ввезли около 200 тонн огурцов и томатов из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.



Огурцы (147 тонн) и томаты (51 тонна) следовали из Витебской и Минской областей в адрес индивидуальных предпринимателей и торговых сетей города и области. В образцах продукции не были выявлены карантинные объекты.

Ранее «Новый Калининград» в ходе мониторинга выяснил, что за последний месяц помидоры подешевели на 30-60 руб. Цена же на огурцы, несмотря на сезонность, остаётся неизменной и доходит до 199,90 руб. за килограмм.