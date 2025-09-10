Жителей Калининграда и области предупреждают о «серьезной непогоде» в четверг

В Калининградской области в четверг, 11 сентября, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщила администрация Калининграда.

«Синоптики официально предупредили, что завтра утром и днём по области ожидается серьёзная непогода: усиление юго- восточного ветра до 13-18 м/с; сильный дождь; местами гроза. Находясь на улице, будьте предельно внимательны и осторожны, по возможности, не паркуйте автомобили над решётками дождеприёмных колодцев и под большими деревьями», — говорится в сообщении мэрии.

