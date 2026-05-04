В Калининградской области сертификат новорожденного планируют сделать электронным

В Калининградской области с июля 2026 года планируется изменить механизм предоставления меры соцподдержки в виде сертификата новорожденного. Выплата будет осуществляться на основании электронного сертификата. Об этом сообщила пресс-служба регионального перинатального центра.

Сейчас в день выписки из государственной медорганизации женщина с новорождённым ребёнком получают подарочное свидетельство с поздравлением губернатора. Размер дополнительной единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей, она перечисляется без заявления.

«В министерстве социальной политики сообщили, что с июля 2026 года <...> выплата будет осуществляться на основании электронного сертификата, с помощью которого можно приобрести различные товары детского ассортимента, — рассказали в перинатальном центре. — Размер поддержки при этом останется прежним, она также будет назначаться без заявления для большинства семей».

Информация о рождении детей ежедневно поступает от государственных медицинских организаций в Центр социальной поддержки населения для назначения выплаты. Мера поддержки предоставляется всем женщинам при рождении малыша без учёта уровня дохода и имущества семьи. Реквизиты банковской карты можно направить по ссылке.

«Есть случаи, когда необходимо написать заявление: при рождении ребёнка жительницей Калининградской области за пределами региона, в частной медицинской организации или при получении гражданства РФ после даты появления малыша», — добавили в перинатальном центре.

Всего в Калининградской области выдали 1803 сертификата новорожденного. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 75 млн рублей ежегодно.

О том, что в области намерены ввести сертификаты для новорождённых на приобретение товаров, сообщила на заседании Заксобрания первый вице-спикер Лариса Швалкене в ноябре 2025 года. Меру поддержки ввели в феврале 2026-го