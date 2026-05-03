КЖД: два пассажирских поезда, следовавших из Калининграда, возвращены на станцию Черняховск

Все новости по теме: КЖД
КЖД: два пассажирских поезда, следовавших из Калининграда, возвращены на станцию Черняховск

Калининградская железная дорога вернула на станцию Черняховск два поезда, которые направлялись из Калининграда на основную территорию РФ, сообщает пресс-служба КЖД.

«В связи с перерывом движения на Литовской железной дороге 3 мая, поезд № 360 Калининград — Адлер и поезд № 148 Калининград — Москва до возобновления движения возвращены на станцию Черняховск. Оперативная информация о движении поездов будет сообщена дополнительно», — говорится в информации КЖД.

Утром 3 мая Федеральная пассажирская компания сообщила о задержке трех поездов на калининградском направлении «в связи со сходом в грузовом поезде на Литовской железной дороге».

По данным компании «Литовские железные дороги» (ЛЖД), 3 мая в Каунасском районе Литвы с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавшие из Германии, сообщает «Спутник Литва».

По словам губернатора Алексея Беспрозванных, РЖД развернут оперативный штаб по этой ситуации. «На данный момент от Литовских железных дорог не поступало информации о прогнозе возобновления движения, как только они сообщат — Калининградская железная дорога начнет принимать меры по возобновлению движения наших поездов. Все профильные службы регионального правительства, МЧС и РЖД мобилизованы на случай принятия оперативных мер», — написал губернатор в своих соцсетях.



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter