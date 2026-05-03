КЖД: два пассажирских поезда, следовавших из Калининграда, возвращены на станцию Черняховск

Калининградская железная дорога вернула на станцию Черняховск два поезда, которые направлялись из Калининграда на основную территорию РФ, сообщает пресс-служба КЖД.

«В связи с перерывом движения на Литовской железной дороге 3 мая, поезд № 360 Калининград — Адлер и поезд № 148 Калининград — Москва до возобновления движения возвращены на станцию Черняховск. Оперативная информация о движении поездов будет сообщена дополнительно», — говорится в информации КЖД.

Утром 3 мая Федеральная пассажирская компания сообщила о задержке трех поездов на калининградском направлении «в связи со сходом в грузовом поезде на Литовской железной дороге».

По данным компании «Литовские железные дороги» (ЛЖД), 3 мая в Каунасском районе Литвы с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавшие из Германии, сообщает «Спутник Литва».

По словам губернатора Алексея Беспрозванных, РЖД развернут оперативный штаб по этой ситуации. «На данный момент от Литовских железных дорог не поступало информации о прогнозе возобновления движения, как только они сообщат — Калининградская железная дорога начнет принимать меры по возобновлению движения наших поездов. Все профильные службы регионального правительства, МЧС и РЖД мобилизованы на случай принятия оперативных мер», — написал губернатор в своих соцсетях.