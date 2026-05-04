Исследование: к 30 годам россияне накапливают 500 тысяч рублей на вкладах

У 30-летних россиян в прошлом году на вкладах в среднем лежало 500 000 рублей. Это в 1,4 раза больше, чем у 25-летних. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центрального университета и Т-банка, которое есть в распоряжении издания. Данные собраны на основе транзакций более 50 млн клиентов банка в возрасте 20–40 лет.

Общий медианный доход 30-летних в прошлом году на 21% превысил заработок 25-летних и на 82% — 20-летних, следует из подсчётов аналитиков банка (абсолютные цифры они не раскрывают).

От роста доходов и изменения потребительских привычек прежде всего выигрывают банки и застройщики — люди открывают вклады, берут ипотеку и покупают жильё, считает доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

После 27–30 лет, как следует из исследования, особенно заметно росли расходы в семейных категориях: «дом и ремонт», «детские товары», «здоровье». Россиянки в 2025 году в среднем рожали детей в 29,8 года.

Медианные годовые затраты на категорию «дом и ремонт» у 30-летних составили 8170 руб., что в 1,7 раза больше по сравнению с 25-летними. В эту категорию входят расходы на стройматериалы, ремонт, мебель и бытовую технику.

В среднем за год 30-летние россияне тратят на детские товары 5600 руб., что вдвое больше, чем в 25 лет. (Расходы на детей учитываются и в других категориях, связанных с хобби, услугами, одеждой.)

В 30-летнем возрасте более регулярными становятся медицинские расходы, говорится в исследовании. Годовые затраты на услуги медцентров составили 13 700 руб. Это на 30% большем, чем у 25-летних (10 520 руб.). Почти столько же 30-летние в среднем за прошлый год потратили в аптеках — 13 800 руб.

Кредитные продукты чаще всего используются и достигают своих максимальных показателей среди 30-летних, после чего начинается более сберегательное поведение.

В 30–60 лет у людей происходит переоценка ценностей: на первый план выходят стабильность, семья, здоровье, передача опыта. В этом возрасте реже принимаются импульсивные решения, а значимость безопасности повышается. При этом склонность к накоплениям и долгосрочным расходам определяется макроэкономическими условиями. При высокой инфляции граждане могут предпочитать тратить деньги здесь и сейчас, а не копить, отмечают авторы исследования.

В 40–50 лет карьера и уровень дохода достигают пика, после чего для поддержания привычного уровня потребления люди начинают использовать ранее сделанные накопления или инвестиции, говорится в исследовании.