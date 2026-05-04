Общественные обсуждения проекта застройки на Куршской косе отменили по инициативе инвестора

Компания «Спецавтотранс» отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений проекта застройки в Рыбачьем на Куршской косе. Объявление без уточненных данных об отзыве появилось на сайте администрации Зеленоградского округа, при этом в самой администрации сообщили, что официального письма на этот счет не поступало.

Начальник отдела архитектуры администрации округа Елена Романова в понедельник, 4 мая, сообщила «Новому Калининграду», что ей неизвестно об официальной отмене обсуждений.

«От компании „Спецавтотранс“ нам не приходило ничего, — сообщила Романова. — Вообще, из минграда нам должно быть какое-то сообщение. однако мои сотрудники говорят, что сам проектировщик отменил и на доработку проект отправил. Но, повторюсь, никакого официального письма у меня нет».

Напомним, что общественные обсуждения по первому этапу проекта туристического кластера в Рыбачьем назначали с 22 апреля по 21 мая. Слушания по этому вопросу должны были состояться 6 мая.

Напомним, планы по застройке Рыбачьего на Куршской косе обсуждаются не первый год и вызывают споры среди экологов и ученых. Ранее специалисты предупреждали, что реализация проекта может негативно сказаться на экосистеме нацпарка и привести, в частности, к росту гибели перелетных птиц. В то же время инвестор настаивает на необходимости развития инфраструктуры и улучшения условий жизни в поселке.

Строительством апарт-отеля в поселке Рыбачий на Куршской косе, о необратимых последствиях которого ранее предупреждали орнитологи, в октябре прошлого года заинтересовался губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Тогда же он посетил биологическую станцию «Рыбачий», где выслушал доводы экспертов по поводу «грандиозной стройки».

Концепция развития турзоны на Куршской косе, предусматривавшая строительство речного пункта пропуска в Рыбачьем, была разработана еще в 2008 году. Временный пункт пропуска был открыт в июне 2013 года, он стал первым шагом в реализации проекта «Куршская гавань». В полном объеме он должен был начать работать к 2017 году. Также здесь планировалось построить гостиничный комплекс и яхт-клуб. Однако после краха «Инвестбанка» в декабре 2013 года содержать объект стало некому, участок под несостоявшимся пунктом пропуска выставили на торги.