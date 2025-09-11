Горвласти предупредили о перекрытии движения на Кленовой аллее

Для обеспечения безопасности проведения Кубка Калининграда по велосипедному спорту «Кольца осени» в воскресенье, 21 сентября, движение на Кленовой аллее будет закрыто. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Движение всех видов автотранспорта по Кленовой аллее на всём протяжении перекроют с 9 до 15 часов. Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части и безопасность пешеходов и транспорта возложена на организатора, МАУ ДО СШ № 8 по велоспорту», — следует из сообщения мэрии.

