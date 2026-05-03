У властей пока нет информации о прогнозе возобновления движения поездов по Литве

В настоящее время пять поездов, которые следовали в Калининград и из Калининграда задерживаются из-за схода грузового поезда на литовской железной дороге. Литовские железные дороги пока не предоставляют информации о прогнозе возобновления движения. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своих социальных сетях.

«Совместно с руководством РЖД отрабатываем ситуацию. Несколько поездов находятся на российской территории, часть — на белорусской. Два поезда, отправленные от нас в Москву и Адлер, стоят на российской территории и в ближайшее время будут направлены на станцию в Черняховск. Там пассажиров обеспечат питанием, водой, при необходимости окажут и медпомощь. Три поезда остановлены на белорусских станциях. Созвонился с нашими белорусскими коллегами, чтобы оказали необходимую помощь пассажирам. За что им большое спасибо!» — написал губернатор.

По его словам, РЖД развернут оперативный штаб по этой ситуации. «На данный момент от Литовских железных дорог не поступало информации о прогнозе возобновления движения, как только они сообщат — Калининградская железная дорога начнет принимать меры по возобновлению движения наших поездов. Все профильные службы регионального правительства, МЧС и РЖД мобилизованы на случай принятия оперативных мер. Держу ситуацию на контроле», — написал губернатор.

Утром 3 мая Федеральная пассажирская компания сообщила о задержке трех поездов на калининградском направлении «в связи со сходом в грузовом поезде на Литовской железной дороге».