В КЖД сообщили о времени прибытия задержанных поездов дальнего следования в Калининград

В связи с возобновлением движения на Литовской железной дороге Южный вокзал Калининграда 4 мая будет работать в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба КЖД.

Ожидается прибытие следующих поездов:

поезд № 147 Москва — Калининград прибудет в 23:50 (время московское);

поезд № 29 Москва — Калининград в 0:20 (время московское);

поезд № 79 Санкт-Петербург — Калининград в 3:00 (время московское).

Напомним, 3 мая, в 2 часа 10 минут на станции Еся Литовской железной дороги в результате схода подвижного состава была повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение всех поездов на участке было остановлено.