74 тыс. за двоих в Санкт-Петербург: калининградка рассказала о «льготных» авиабилетах

Стоимость билетов до Санкт-Петербурга и обратно для взрослого и подростка на первую половину июля у авиакомпании S7 составила более 74 тыс. рублей, рассказала «Новому Калининграду» читательница Наталья. По её словам, такова стоимость «льготного» билета.

Наталья обратилась в службу поддержки S7, чтобы купить билеты из Калининграда в Санкт-Петербург на 10 июля туда, 14 июля обратно на себя и подростка. Ей предложили билеты стоимостью больше 74 тыс. рублей., причем в переписке было указано, что они «льготные базовые» (без багажа), с пересадкой в Москве. Скриншот переписки со службой поддержки S7 она предоставила «Новому Калининграду». Отметим, что судя по информации сайта S7, речь идёт о так называемых внутренних льготах авиакомпании для перелётов с подростками от 12 до 18 лет.

Напомним, ранее Росавиация и министерство развития инфраструктуры сообщили, что только авиакомпания S7 получила дополнительный транш на осуществление субсидированных перевозок на калининградском направлении. Сумма транша не называлась. Отметим при этом, что S7 в рамках льготной программы не осуществляет перевозки из Калининграда в Санкт-Петербург — субсидированные билеты можно найти только на точечные даты в Москву.

В Санкт-Петербург заявлены субсидированные перевозки у авиакомпаний Nordwind, Smartavia, «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота». У «Аэрофлота» льготные билеты закончились ещё в декабре 2025 года. Чтобы узнать о наличии билетов у Nordwind, нужно связываться со службой поддержки авиакомпании, о билетах у Smartavia необходимо узнавать информацию в авиакассах. На сайте «Уральских авиалиний» по состоянию на 3 мая не удалось найти субсидированные билеты до Санкт-Петербурга на май и летний период, значится информация, что все субсидированные билеты проданы.