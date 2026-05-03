Возобновлено движение калининградских поездов по территории Литвы и Беларуси

Администрация АО «Литовские железные дороги» сообщила о завершении восстановительных работ на Каунасском участке и возобновлении движения поездов по железнодорожной инфраструктуре 3 мая в 16:06 по московскому времени, сообщает пресс-служба КЖД. В связи с этим транзит поездов Калининградского направления разрешен.

«Следующие поезда продолжают движение:

поезд № 80 Калининград — Санкт-Петербург отправился в 16:40 (время московское) со станции Нестеров;

поезд № 360 Калининград — Адлер отправляется в 18:30 (время московское) со станции Литовской железной дороги;

поезд № 148 Калининград — Москва отправляется в 19:50 (время московское) со станции Литовской железной дороги;

поезд № 30 Калининград — Москва отправляется в 20:30 (время московское) с Южного вокзала Калининграда.

Постоянный мониторинг ситуации осуществляется РЖД в тесном взаимодействии с МИД России и Посольством России в Литве», — сообщили в пресс-службе КЖД.

Как заявили в пресс-службе ФПК, пассажирам всех поездов, задержанных свыше, чем на 10 часов, начислено 4000 баллов «РЖД Бонус».

Напомним, 3 мая, в 2 часа 10 минут на станции Еся Литовской железной дороги в результате схода подвижного состава была повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение всех поездов на участке в связи с происшествием было остановлено.